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Osmanlıspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

OSMANLISPOR HABERLERİ  | 02.06.2020 22:48 | Son Güncelleme

Osmanlıspor Kulübü, ikinci kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Osmanlıspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bugün sağlık ekibimizin gözetiminde Batıkent Tesisleri'mizde teknik heyetimiz, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.

Mor-sarılı ekipte ilk yapılan Kovid-19 testlerinde bir personelde pozitif bulguya rastlanılmıştı.

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