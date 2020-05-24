Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

TFF 1. Lig'in başlamasının planlanmasıyla birlikte Osmanlıspor da bugün itibariyle antrenmanlarına başladı. Önceki gün Covid-19 testi yaptıran Başkent temsilcisi, bugün yaptığı dayanıklılık antrenmanıyla hazırlıklarına start verdi.

Teknik direktör Ali Güneş yönetiminde çift idman yapan mor-sarılılar, sabah idmanında koordinasyon çalışması ve egzersiz idmanı yaptı. Akşam antrenmanında dayanıklılık koşusu yapan futbolcular, koordinasyon idmanıyla çalışmayı tamamladı.

(İHA)

