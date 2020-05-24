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Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 24.05.2020 08:00 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, hazırlıklarına başladı. Lig başlayana kadar tam kapasiteye ulaşmak isteyen Başkent ekibi, dayanıklılık çalıştı.

Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

TFF 1. Lig'in başlamasının planlanmasıyla birlikte Osmanlıspor da bugün itibariyle antrenmanlarına başladı. Önceki gün Covid-19 testi yaptıran Başkent temsilcisi, bugün yaptığı dayanıklılık antrenmanıyla hazırlıklarına start verdi.

Teknik direktör Ali Güneş yönetiminde çift idman yapan mor-sarılılar, sabah idmanında koordinasyon çalışması ve egzersiz idmanı yaptı. Akşam antrenmanında dayanıklılık koşusu yapan futbolcular, koordinasyon idmanıyla çalışmayı tamamladı.

(İHA)

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