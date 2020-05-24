Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

TFF 1. Lig'in başlamasının planlanmasıyla birlikte Osmanlıspor da bugün itibariyle antrenmanlarına başladı. Önceki gün Covid-19 testi yaptıran Başkent temsilcisi, bugün yaptığı dayanıklılık antrenmanıyla hazırlıklarına start verdi.
Teknik direktör Ali Güneş yönetiminde çift idman yapan mor-sarılılar, sabah idmanında koordinasyon çalışması ve egzersiz idmanı yaptı. Akşam antrenmanında dayanıklılık koşusu yapan futbolcular, koordinasyon idmanıyla çalışmayı tamamladı.
(İHA)
B. Münih gol oldu yağdı! Tam 7 gol...
Oğuzhan Özyakup'un geleceği belli oluyor
Mbaye Diagne'ye talip var
Bafetimbi Gomis'in yerine Anthony Nwakaeme
94 yıllık mabed yıkılıyor!
Borussia Dortmund, 2 attı 3 aldı!
Terim: Bu iki genci sakın satmayın!
Ağaoğlu'ndan bayram mesajı
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe'yi açıkladı!
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı!
Federasyon başkanına yolsuzluk suçlaması!
Aleksander Ceferin iddialı konuştu
Avrupa devlerini peşine düşürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum