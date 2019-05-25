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Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep maçının stadı değişti

FUTBOL HABERLERİ  | 25.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak rövanş maçının stadı değişti.

Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep maçının stadı değişti

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak rövanş maçının stadı değişti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, saat 21.00'de Osmanlı Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın Eryaman Stadı'na alındığı belirtildi. Gazişehir Gaziantep, sahasında oynadığı play-off yarı final ilk maçını 2-0 kazanmıştı.

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Gazişehir Gaziantep Osmanlıspor Spor Toto 1. Lig ankara

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