Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep maçının stadı değişti

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak rövanş maçının stadı değişti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, saat 21.00'de Osmanlı Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın Eryaman Stadı'na alındığı belirtildi. Gazişehir Gaziantep, sahasında oynadığı play-off yarı final ilk maçını 2-0 kazanmıştı.
'Şampiyon geldik, öyle dönüyoruz'
Şenol Güneş'e sevgi seli! Dev destek
Taraftar 3 isme patladı! Avcı sürprizi...
Trabzon'da ayrılık açıklandı!
Ve Babel açıkladı! İşte anlaşmanın detayları
Başakşehir'de Comolli sürprizi!
Flaş transfer resmen açıklandı!
Çin'de ikinci Lippi dönemi
Fenerbahçe eksik çalıştı
Trabzonspor'da iftar yemeği
Ozanlı Stuttgart, berabere kaldı
'Büyük takımları çalıştırmak isterim'
Milli yıldız Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor!
Nihat Özdemir adaylığını açıkladı
Onyekuru dünya devine gidiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum