SPOR

Osmanlıspor Osman Özköylü ile anlaştı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 07.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Osman Özköylü ile anlaşmaya vardı.

Osmanlıspor Osman Özköylü ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, eski teknik direktörü Osman Özköylü ile prensipte anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Osman Özköylü için yarın saat 11.00'de Batıkent Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

Daha önce de Osmanlıspor'u çalıştıran Özköylü, son olarak Denizlispor'da görev almıştı. Ligde 13 puanla 10'uncu sırada yer alan Osmanlıspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını dün ayırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
osman özköylü Osmanlıspor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
türkiyenin 3 evliya celebisi bu birinci yılmaz vural ikinci hikmet karaman üçüncüde aha bu bir şehirin iki takımını bile çalıştırmız adam hı hı gitmedigi yer yok
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