OSM’de ‘Bir yaşam biçimi olarak tasavvuf’ konuşulacak

Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Tasavvuf’ konulu söyleşi ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Tasavvuf’ konulu söyleşi ile devam edecek. 22 Ocak Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan programa Doç. Dr. Sezai Küçük konuşmacı olarak katılacak. Saat 19.00’da başlayacak program ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Tasavvuf’ konulu söyleşi programına tüm kültür sanat dostları davet edildi.

