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  4. OSM’de ‘Bir yaşam biçimi olarak tasavvuf’ konuşulacak

OSM’de ‘Bir yaşam biçimi olarak tasavvuf’ konuşulacak

SAKARYA HABERLERİ  | 20.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Tasavvuf’ konulu söyleşi ile devam edecek.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Tasavvuf’ konulu söyleşi ile devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Tasavvuf’ konulu söyleşi ile devam edecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Tasavvuf’ konulu söyleşi ile devam edecek. 22 Ocak Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan programa Doç. Dr. Sezai Küçük konuşmacı olarak katılacak. Saat 19.00’da başlayacak program ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Tasavvuf’ konulu söyleşi programına tüm kültür sanat dostları davet edildi.

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Sakarya Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Cömert Eczanesi
Merkez
Erenler Eczanesi
Merkez
K.Şifa Eczanesi
Yenikent
Şifa Eczanesi
Merkez
Çağlayan Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
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