ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ yayınlandı mı? KPSS, YKS, ALES ve YDS ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Kahramanmaraş depreminin ardından ÖSYM bazı sınavların tarihlerinin değiştirildiğini duyurmuştu. Daha öncede Kasım ayında açıklanan 2023 ÖSYM sınav takvimi, üniversite sınavının seçimle benzer tarihe gelmesi sonrası geri çekilmişti ve yenisi yayınlanacaktı. Peki, ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ yayınlandı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

2023 ÖSYM sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Konuyla ilgili daha önce yapılan açıklamada “ Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.” ifadelerine yer verilmişti. ÖSYM güncel sınav takvimini yayınlar yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YKS VE LGS SINAV KONULARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız''açıklamasını yaptı.

BAZI SINAVLARIN TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.

