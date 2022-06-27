ÖSYM'den flaş açıklama: Ücretler güncelleniyor! Tarih verildi

Sınav görevli ücretleri güncelleniyor! ÖSYM 'sınav görevli ücretleri hesaplara eksik yattı' tartışmalarına ilişkin önemli bir açıklama paylaştı. Görevleri ücretlerinin aynı tutarlar üzerinden ödendiği belirtilen açıklamada sınav görevli ücretlerinin güncelleneceği bilgisi tarihiyle paylaşıldı. Buna göre, sınav görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere değişiyor. Yeni görevli ücretleri yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacak. İşte ÖSYM 'sınav görevli ücreti' açıklamasının ayrıntıları...

AYT VE YDT'TE GÖREV ALANLARA ÜCRETLER BUGÜN YATIRILDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 18-19 Haziran'daki 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) görev alan sınav görevli ücretlerinin 24 Haziran Cuma; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında görev alan görevli ücretlerinin de bugün hesaplara yatırıldığı belirtildi.

YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Açıklamada, sınav görevli ücretlerine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022'den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz."

(İHA)

'EKSİK YATTI' İDDİASI SOSYAL MEDYADA TARTIŞILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sınavlarında çalışan görevlilerin ücretlerinin hesaplarına eksik yatırıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Sınav görevlilerinin hesaplarına geçen yılın ücretlerinin yatırıldığını ileri sürmesi üzerine sosyal medyada konuyla ilgili tartışmalar doğmuştu.

Sosyal medyada infial yaratan iddialarla ilgili Eğitim-İş tarafından da bir açıklama yapılmıştı.

