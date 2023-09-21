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ÖSYM sınav takvimi 2024 belli oldu mu? YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM'de

21.09.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM sınav takvimi 2024 yılında YKS, KPSS, DGS ve ALES gibi sınavlara girmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında ÖSYM sınav takvimi 2024 ile ilgili araştırma yapıyor. Adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamada. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2024 belli oldu mu? YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi hakkında açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. 2024 yılında uygulanacak üniversite sınavı, YKS, KPSS, DGS ve ALES gibi sınavlara girecek olan adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruları inceliyor. 2024 ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi 2024 henüz açıklanmadı.

ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz yıllarda Ekim-Kasım aylarında yayımlanmıştı.

ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte YKS, DGS, ALES, KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli olacak.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılması bekleniyor.

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