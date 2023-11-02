ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? YKS, DGS ve ALES tarihleri için gözler ÖSYM'de!

ÖSYM sınav takvimi hakkında açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 orutumdan oluşan YKS (üniversite sınavı) birçok öğrenci için büyük önem arz ediyor. Öte yandan KPSS, ALES, YDS, ve DGS gibi sınavlara girmek isteyen kişiler de 2024 ÖSYM sınav takvimini arama motorlarında araştırıyorlar. İşte, 2024 ÖSYM sınav takvimi ile ilgili ayrıntılar...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi 2024 henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM sınav takvimi her yıl güncelleniyor. Bahsi geçen bilgiler Kasım ya da Aralık aylarında yayınlamaktadır.

YKS 2024 NE ZAMAN?

2024 yılında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda yapılacak olan YKS'nin tarihi henüz belli değil.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılması öngörülüyor.





