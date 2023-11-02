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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? YKS, DGS ve ALES tarihleri için gözler ÖSYM'de!

02.11.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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2024 ÖSYM sınav takviminin ne zaman açıklanacağı önümüzdeki yıl YKS, DGS ve ALES'e girmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin duyuru Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yazılı olarak yayımlanacak. KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS, TUS ve diğer tüm sınav tarihlerinin MÖSYM sınav takviminde yer alması bekleniyor. Peki, 2024 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? YKS, DGS ve ALES tarihleri için gözler ÖSYM'de!

ÖSYM sınav takvimi hakkında açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 orutumdan oluşan YKS (üniversite sınavı) birçok öğrenci için büyük önem arz ediyor. Öte yandan KPSS, ALES, YDS, ve DGS gibi sınavlara girmek isteyen kişiler de 2024 ÖSYM sınav takvimini arama motorlarında araştırıyorlar. İşte, 2024 ÖSYM sınav takvimi ile ilgili ayrıntılar...

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi 2024 henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM sınav takvimi her yıl güncelleniyor. Bahsi geçen bilgiler Kasım ya da Aralık aylarında yayınlamaktadır.

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

YKS 2024 NE ZAMAN?

2024 yılında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda yapılacak olan YKS'nin tarihi henüz belli değil.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılması öngörülüyor.

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