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Otel hırsızlarına suçüstü

AYDIN HABERLERİ  | 20.03.2020 20:15 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otelde hırsızlık yapan 2 şüpheli devriye ekiplerce suçüstü yakalandı.Olay saat 18.30 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Kanarya sokak üzerinde meydana geldi.

Otel hırsızlarına suçüstü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otelde hırsızlık yapan 2 şüpheli devriye ekiplerce suçüstü yakalandı.
Olay saat 18.30 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Kanarya sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan bir otele 2 şüphelinin girdiği yönünde ihbar alan ekipler harekete geçerek, operasyonu başlattı. Otel içerisine baskın düzenleyen polisler 2 şüpheliyi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından 2 şüpheli S.A. ve S.Ş. gözaltına alınarak gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürüldü.

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