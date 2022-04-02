Otel odasında ölü bulunan gencin midesinden 552 gram uyuşturucu çıktı

Trabzon'da otel odasında ölü bulunan gencin midesinden 352 poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta uçakla Trabzon'a gelen 27 yaşındaki A.I, kaldığı otel odasında kat görevlisi tarafından dün ölü bulundu.

A.I'nın şüpheli ölümü üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerindeki inceleme ve araştırma sonucunda ölümün narkotik madde kaynaklı olabileceğini değerlendirdi.

Adli Tıp Kurumundaki otopside, A.I'nın midesinden bilye büyüklüğünde 352 poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu çıkartıldı.

Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen A.I'nın mide ve bağırsaklarındaki erimiş ambalaj kağıtlarında da uyuşturucuya rastlandı.

A.I'nın, midesindeki uyuşturucu paketlerinin patlaması sonucu zehirlenerek öldüğü değerlendiriliyor.

