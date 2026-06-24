Otel önünde beklenmedik protesto! TFF Başkanı taraftara parmak salladı

2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma umutlarını yitiren A Milli Futbol Takımı'nın Los Angeles'ta konakladığı otelde yaşanan protestolar sürüyor. Turnuvaya erken veda edilmesinin ardından bazı taraftarlar, milli takım kafilesinin otele dönüşü sırasında tepkilerini dile getirdi.
Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, otel önünde toplanarak Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine ve teknik ekibe yönelik eleştirilerde bulundu. Protestolar sırasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüldü.
Gösteriler esnasında bir taraftarın, "Başkan gel, bizi tehdit et. Et tehdit, buradayız gel" sözleri dikkat çekti. Bu ifadelerin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun taraftarların bulunduğu bölgeye dönerek parmak sallaması, kısa süreli gerginliğe neden oldu.
ABD'de A Milli Takım'ı karşılamaya gelen taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu protesto etti. Hacıosmanoğlu, taraftarlara parmak salladı.pic.twitter.com/By4brfzKtX— Mynet (@mynet) June 24, 2026
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