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Otel önünde beklenmedik protesto! TFF Başkanı taraftara parmak salladı

2026 Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığının ardından A Milli Takım'ın Los Angeles'taki oteli önünde protestolar büyüdü. Taraftarlarla TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yaşanan gergin anlar kameralara yansırken, tepkiler gece boyunca sürdü.

Otel önünde beklenmedik protesto! TFF Başkanı taraftara parmak salladı
Cevdet Berker İşleyen

2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma umutlarını yitiren A Milli Futbol Takımı'nın Los Angeles'ta konakladığı otelde yaşanan protestolar sürüyor. Turnuvaya erken veda edilmesinin ardından bazı taraftarlar, milli takım kafilesinin otele dönüşü sırasında tepkilerini dile getirdi.

OTEL ÖNÜNDE TEPKİ SESLERİ YÜKSELDİ

Otel önünde beklenmedik protesto! TFF Başkanı taraftara parmak salladı 1

Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, otel önünde toplanarak Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine ve teknik ekibe yönelik eleştirilerde bulundu. Protestolar sırasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüldü.

HACIOSMANOĞLU TARAFTARA PARMAK SALLADI

Otel önünde beklenmedik protesto! TFF Başkanı taraftara parmak salladı 2

Gösteriler esnasında bir taraftarın, "Başkan gel, bizi tehdit et. Et tehdit, buradayız gel" sözleri dikkat çekti. Bu ifadelerin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun taraftarların bulunduğu bölgeye dönerek parmak sallaması, kısa süreli gerginliğe neden oldu.

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