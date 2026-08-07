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Fenerbahçe istemişti, Trabzonspor Lukaku'yu da alıyor!

İtalya Serie A ekibi Napoli'de geleceği belirsizliğini koruyan Romelu Lukaku için Süper Lig'den iki kulüp birden harekete geçti. Fenerbahçe yıldız golcü için ilk teması kurarken, Trabzonspor ise Belçikalı santrfora resmi teklifini sundu. Transfer sürecinde yaşanan son gelişmeler ve oyuncunun kararı netleşmeye başladı.

Fenerbahçe istemişti, Trabzonspor Lukaku'yu da alıyor!
Emre Şen
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
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İtalya'da geleceği merak konusu olan Romelu Lukaku, Süper Lig devlerinin radarına girdi. Hücum hattını dünyaca ünlü bir santrforla güçlendirmek isteyen Türk kulüpleri, Belçikalı golcü için hamlelerini yapmaya başladı.

FENERBAHÇE'DEN SÖRLOTH AÇILIMI VE İLK TEMAS

Fenerbahçe istemişti, Trabzonspor Lukaku yu da alıyor! 1

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Napoli forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli forvetin transfer şartları hakkında bilgi aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, listesinde bulunan Alexander Sörloth transferinin zora girmesi üzerine alternatif olarak rotasını Lukaku'ya çevirdiği ifade edildi.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe istemişti, Trabzonspor Lukaku yu da alıyor! 2

Belçikalı yıldız için en somut adımı atan taraf ise Trabzonspor oldu. Bordo-mavili ekibin, tecrübeli santrfora resmi teklifini ilettiği kaydedildi. Ancak Lukaku'nun Trabzonspor tarafından sunulan şartları henüz yeterince cazip bulmadığı ve ilk aşamada bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı. Bordo-mavililerin oyuncuyu ikna etmek adına yeni bir teklif hazırlayabileceği belirtiliyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ VE MONACO TEHLİKESİ

Fenerbahçe istemişti, Trabzonspor Lukaku yu da alıyor! 3

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalan Lukaku için Napoli'nin bonservis beklentisi de belli oldu. İtalyan kulübünün 33 yaşındaki golcü için yaklaşık 10 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Öte yandan yıldız golcüye sadece Türkiye'den değil, Fransa'dan da ilgi var. Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun, Folarin Balogun ile yollarını ayırması durumunda Lukaku için devreye girebileceği iddia ediliyor.

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