Fenerbahçe istemişti, Trabzonspor Lukaku'yu da alıyor!

İtalya'da geleceği merak konusu olan Romelu Lukaku, Süper Lig devlerinin radarına girdi. Hücum hattını dünyaca ünlü bir santrforla güçlendirmek isteyen Türk kulüpleri, Belçikalı golcü için hamlelerini yapmaya başladı.

FENERBAHÇE'DEN SÖRLOTH AÇILIMI VE İLK TEMAS

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Napoli forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli forvetin transfer şartları hakkında bilgi aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, listesinde bulunan Alexander Sörloth transferinin zora girmesi üzerine alternatif olarak rotasını Lukaku'ya çevirdiği ifade edildi.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ TEKLİF

Belçikalı yıldız için en somut adımı atan taraf ise Trabzonspor oldu. Bordo-mavili ekibin, tecrübeli santrfora resmi teklifini ilettiği kaydedildi. Ancak Lukaku'nun Trabzonspor tarafından sunulan şartları henüz yeterince cazip bulmadığı ve ilk aşamada bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı. Bordo-mavililerin oyuncuyu ikna etmek adına yeni bir teklif hazırlayabileceği belirtiliyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ VE MONACO TEHLİKESİ

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalan Lukaku için Napoli'nin bonservis beklentisi de belli oldu. İtalyan kulübünün 33 yaşındaki golcü için yaklaşık 10 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Öte yandan yıldız golcüye sadece Türkiye'den değil, Fransa'dan da ilgi var. Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun, Folarin Balogun ile yollarını ayırması durumunda Lukaku için devreye girebileceği iddia ediliyor.