Otizmli Barkın yüzme sayesinde sosyalleşip özgüvenini artırdı

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da babasının yüzme kursuna götürdüğü otizmli Barkın Akata'nın spor sayesinde sosyalleşmesi, kendisi kadar ailesini de sevindiriyor.

Tekirdağ'da yaşayan 56 yaşındaki Hüseyin Akata, 2,5 yaşında otizm teşhisi konulan oğlu Barkın'ı 5 yaşına gelince yüzme kursuna yazdırdı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan ve ilk zamanlarda antrenörlerinin yardımıyla yüzebilen 25 yaşındaki Barkın, babasının bu gayretleri sonucu tek başına yüzmeye başladı.

Yaklaşık 20 yıldır haftanın 2 günü oğlunu yüzmeye götüren baba Akata, Barkın'ın suyla tanıştıktan sonra sosyalleştiğini ve bu sayede mutlu olduğunu görmenin sevincini yaşıyor.

- "Yüzme onun sosyalleşmesinde çok etkili oldu"

Hüseyin Akata, AA muhabirine, oğlunu sosyalleşmesi için yüzme kursuna yazdırdığını söyledi.

Barkın'ın yüzmeyle tanıştıktan sonra çok mutlu olduğunu belirten Akata, "Sosyalleşme yönünden çok faydası oldu. Gelip burada değişik insanlarla yüzmesi, onların nasıl yüzdüğünü kontrol edip, kendine ona göre ayarlaması... Yüzme onun sosyalleşmesinde çok etkili oldu." dedi.

Akata, oğlunun insanların içinde daha çok kaldıkça rahatladığını anlatarak, "Onu burada bazen gerektiğinde yalnız bırakıp bir yere gidebilmek bizim için de önemli." diye konuştu.

Özel çocukları olan ailelerin çocuklarının durumundan hiçbir zaman çekinmemesi gerektiği vurgulayan Akata, şunları kaydetti:

"Oğlumuzun sosyalleşmesi bizi çok mutlu ediyor. Benim baba olarak daha mutlu olduğum kesin. Aileler öncelikle bu otizmi kabul edecek. Otizmi kabul ettikten sonra çocuğu mümkün mertebe fazla da sıkmadan sosyal ortamlara götürmeleri gerekiyor. Çocuklar sosyal ortamlara girdikçe, etkinlik yaptıkça rahatlıyor, agresifliği azalıyor ve kendine güveni artıyor."

- Ailelere "otizmli çocuklarınızı yüzme kursuna gönderin" çağrısı

Yüzme antrenörü Anıl Bulut da özel çocukların yüzmeyle tanıştıktan sonra özgüvenlerinin arttığını söyledi.

Barkın'ın yüzme sayesinde her geçen yıl daha da sosyalleştiğini anlatan Bulut, "Şimdi daha düzgün davranışlar sergiliyor. Kendi kendine yüzebiliyor artık. Havuzdan çıkabiliyor, tekrar girebiliyor. Özel çocukların bunu yapabilmesi çok önemli zaten. Biz komut vermeden de artık her şeyi yapabiliyor. Özel çocukları olan aileleri yaz boyunca devam edecek kurslarımıza bekliyoruz. Aileler çocuklarını evde tutmasınlar. Yüzme özel çocuklara çok iyi geliyor, sosyalleşmelerini sağlıyor." diye konuştu.

