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Otizmli Mert'in ressam olma hayaline akademisyenden "özel" destek

13.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitede resim eğitimi almak isteyen otizmli lise öğrencisi Mert Seken, Erciyes Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kürşat Albayrak'ın gönüllü verdiği derslerle özel yetenek sınavına hazırlanıyor - Albayrak: - "Mert'in serüveninde sanatın önemli bir yeri kaplayacağını düşünüyorum"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de otizmli lise öğrencisi Mert Seken, Erciyes Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kürşat Albayrak'ın gönüllü verdiği derslerle hazırlandığı özel yetenek sınavını kazanarak, ressamlık hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Albayrak, resim yeteneğiyle dikkati çeken İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu 11. sınıf öğrencisi Mert'e gönüllü olarak özel ders veriyor.

Otizmli Mert de gelecek yıl üniversite sınavında yeterli puanı aldıktan sonra Albayrak'ın desteğiyle hazırlandığı özel yetenek sınavını da kazanarak resim bölümünde eğitim görmeyi hedefliyor.

Mert'in yeteneğini keşfeden özel eğitim öğretmeni Cezmi Eşelioğlu, AA muhabirine, derste dikkat çalışması yaparken portre çizen öğrencisinin yeteneğini fark ettiğini söyledi.

Daha sonra üniversitedeki öğretim görevlisi arkadaşı Albayrak'ı aradığını anlatan Eşelioğlu, bir gün sonra okula gelen arkadaşının Mert'in performans değerlendirmesini yaptığını ve özel ders vermeye başladığını dile getirdi.

Mert'in güzel sanatlar fakültesinde resim bölümü okuma hayalinin olduğunu ifade eden Eşelioğlu, öğrencisinin tuvaline geleceğini nakşettiğini belirtti.

- Çalışmalara 7 ay önce başladılar

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kürşat Albayrak da özel öğrencinin üniversite hayalinin olduğunu duyması üzerine harekete geçtiklerini ve yaklaşık 7 ay önce resim çalışmalarına başlayarak özel yetenek sınavı için destek verdiğini kaydetti.

Karakalemle başladıkları çalışmalara, portre ve keçeli kalem kompozisyonlarla devam ettiklerini, zamanla tuval üzerinde resim yaptıklarını aktaran Albayrak, "Mert'in zamanla biraz karikatür tarafının da olduğunu gözlemledim. Mert hayalinden çalışırken daha rahat ve özgür. Bizim sanatta tasarım biraz eksiktir, Mert'in o tarafı da kuvvetli. Mert'in serüveninde sanatın önemli bir yeri kaplayacağını düşünüyorum." dedi.

- "Sanat serüvenine devam edebilir"

Kentteki herkesin birbirine karşı sorumlu olduğunu vurgulayan Albayrak, "Resim bölümü özel yetenekle üniversiteye alıyor. Özellikle engelli bireyler için ya da özel durumu olan öğrenciler için kontenjanlar açılıyor. Bu sınavlara girip daha sonra kendi sanat serüvenine devam edebilir." ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavına ve özel yetenek sınavına hazırlanan lise öğrencisi Mert Seken de resim bölümünde eğitim almak istediğini söyledi.

Resim çizerken eğlendiğini dile getiren Seken, en çok Mustafa Kemal Atatürk, araba, insan, Türk bayrağı resimleri yapmayı sevdiğini sözlerine ekledi.

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