YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Otizmli piyanist Buğra Çankır'ın mezuniyet sevinci

Otizmli piyanist Buğra Çankır'ın mezuniyet sevinci

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 16.06.2020 16:46 | Son Güncelleme

AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi otizmli Buğra Çankır, yüksek lisans tezini başarıyla sunarak mezun oldu - AKÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen: - "Bir aksilik olmazsa Buğra Çankır'ın doktora ve yeterlilik eğitimine devam etmesini çok arzu ediyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi otizmli Buğra Çankır, yüksek lisans tezini başarıyla sunarak mezun oldu.

Buğra Çankır, dünyada 645 üstün yetenekli otistiklerden biri olarak biliniyor. 3,5 yaşında okumaya başlayan, 2004 yılında California Üniversitesi tarafından yapılan "mutlak kulak" testinde o güne dek yapılan sınavlardan en yüksek puanı (tam puan) alan Çankır, 2007 yılında Wisconsin Medical Society tarafından "Müzikal deha" olarak literatürde yerini aldı.

İngiliz Kraliyet Akademisi lisans öncesi programını 2011 yılında tamamlayan ve piyano dalında "Associated Board of the Royal School of Music, Piano Grade 8" sertifikasını alan Çankır, kaynaştırmalı öğrenci olarak Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesini bitirdi, ardından İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarından 2016 yılında mezun oldu. Çankır, 2018 yılında ise AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalında yüksek lisansa başladı.

- "Biz Buğra'nın daha iyisini de yapabileceğine yürekten inanıyoruz"

AKÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Buğra'nın Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi olarak mezun olduğunu söyledi.

Türkmen, "Allah'ın izniyle bilim unvanı alması bizi ayrıca mutlu etti. Bir aksilik olmazsa Buğra Çankır'ın doktora ve yeterlilik eğitimine devam etmesini çok arzu ediyoruz. Ümit ederim bu süreçte taçlanır ve üniversitelerimizde eğitimci olarak görmeyi isteriz. Ailesini, kendisini yetiştiren tüm eğitimcileri tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Baba Kemal Çankır ise oğlunun mezuniyetinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Buğra bugüne kadar yurt dışında yapmış olduğu etkinliklerle ülkemizi temsil etti. Yarışmalarla birçok defa bizleri gururlandırdı." diye konuştu.

Buğra gibi özel çocuklara uygun ortam ve fırsat verilmesi durumunda akademik açıdan da kendilerini belli bir yere getirebileceklerini ispatlamış olduklarını vurgulayan Çankır, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da Buğra'yla ilgili beklentilerimiz devam ediyor. Biz, Buğra'nın daha iyisini yapabileceğine yürekten inanıyoruz. Buğra sanatta yeterlilik programında devam edebilir ve bunu da başaracağına inanıyoruz ancak sanatta yeterlilik için Buğra'nın önünde birtakım mevzuat engelleri de var. İngilizceden baraj olarak 55 puan alması gerekiyor. YÖK dil sınavı Buğra'nın yapısına uygun değil. Ya formatının değiştirilmesi ya da farklı bir şekilde sınav yapılması lazım veya muafiyet sağlanması gerekiyor. Bununla ilgili yetkililerden tolerans bekliyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

İş adamı Bahçivan, “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek oldu

İş adamı Bahçivan, “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
13:04
İkindi
16:59
Akşam
20:32
Yatsı
22:15

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Melıh Eczanesi
Merkez
Nüket Eczanesi
Merkez
Yasemın Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Damla Eczanesi
Bolvadin
Tok Eczanesi
Dinar
Çınar Eczanesi
Emirdag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Vaka sayısının arttığı ilçede denetimler sıklaştı

Vaka sayısının arttığı ilçede denetimler sıklaştı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.