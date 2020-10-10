Otizmli Recep Ege opera sınavını geçerek akademik kariyere başladı

Altıncıoğlu 5 sene önce de yüzde 50 burslu olarak eğitim almaya başladığı Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera ve Şan Bölümü'nü bitirerek en büyük isteği olan otizmli bireylere müzik eğitimi verme hedefine bir adım daha yaklaştı.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de, 1,5 yaşındayken otizm teşhisi konulan Recep Ege Altıncıoğlu (23), otizmli bireylere müzik dersleri verebilmek için başladığı eğitim hayatında önce opera ve şan bölümünden mezun oldu şimdi de akademik kariyer için ilk adımı attı.

Recep Ege Altıncıoğlu, AA muhabirine, yüksek lisans sınavını kazandığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Sınav sonucunu öğrendiği gün gözyaşlarına hakim olamadığını dile getiren Altıncıoğlu, şöyle konuştu:

"Hayallerim gerçeğe dönüştü. Benim hayattaki en büyük şansım annem. Beni hiç yalnız bırakmadı, hep bana destek oldu. Elimden tutmasaydı bu kadar başarılı olamazdım. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra benim gibi otizmli olan özel kardeşlerime müzik eğitimi vermek istiyorum. Onları yetiştirmek benim görevim. Hayatta hiçbir şeyin zor olmadığını herkese gösterdim. Ben toplumdaki ön yargıları da yıkmak istiyorum. 'Bu otizmli, bu down sendromlu çalışamaz' diyenler oluyor. İnsan isterse her şey başarır."

- "Azimle bu yola baş koyduk"

Anne Zeynep Koyunseven da doktorların, otizm teşhisi koyduktan sonra oğlununun konuşamayacağını söylediğini gün çok üzüldüğünü ifade etti.

Oğlunun büyük bir işi başardığını anlatan Koyunseven, "Azimle bu yola baş koyduk. İnanmak başarmanın yarısıdır. Üniversiteden mezun olan oğlum yüksek lisans sınavını kazanarak bana hayatımdaki en büyük hediyeyi verdi. Benim en büyük isteğim benden sonra oğlumun ayakta kalabilmesi. Mesela eğitimini tamamladıktan sonra bir iş sahibi olabilmesi. Recep yaptıklarıyla aslında otizmli çocuklara ve onların ailelerine örnek oldu." diye konuştu.