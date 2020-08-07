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Otluk alanda yangın

MUĞLA HABERLERİ  | 07.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

Muğla’da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.Menteşe ilçesi kırsal Kozağaç Mahallesi Karakaya mevkiinde elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangında kuru otlar yanmaya başladı.

Muğla’da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Menteşe ilçesi kırsal Kozağaç Mahallesi Karakaya mevkiinde elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangında kuru otlar yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası arazi içindeki zeytin ve armut ağaçlarından bir kışı zarar gördü. Yanan alanda soğutma çalışması yapıldı.

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Merkez
Bitez Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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