Otlukbeli’de 20’e yakın evin çatısı fırtınadan zarar gördü

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde etkili olan fırtınadan 20’e yakın evin çatısı zarar gördü.

Otlukbeli’de bugün öğle saatlerinde etkili olan ve saatte hızı 90 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Enerji nakil hatlarının zarar gördüğü ağaçların devrildiği fırtınada 20’e yakın evinde çatısı uçtu.

Uçan çatı parçalarının kimsenin üzerine düşmemesi şans olarak nitelendirildi. Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, ilçede fırtınanın zarara yol açtığını herhangi can kaybı ve yaralanma hadisesinin yaşanmadığını kaydetti.

İlçede hasar tespit çalışması yapılması için Erzincan’dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

