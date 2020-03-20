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Oto pazarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu

MALATYA HABERLERİ  | 20.03.2020 17:51 | Son Güncelleme

Malatya’da oto pazarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanarak, oto pazarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verdi.

Malatya’da oto pazarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanarak, oto pazarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verdi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, “Çin’in Vuhan kentinde başlayan korona virüs (Kovid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm Dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Vatandaşların toplu olarak bulundukları veya bulunabilecekleri oto pazarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğunun bildirildiği açıklamanın son bölümünde ise, "İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımız ya da yabancı uyruklu kişilerden, son 14 günde yurt dışından gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne şekilde olursa olsun temas nedeniyle korona virüs (Kovid-19) bulaşma veya taşıma şüphesi altında olanların İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri görevlileri aracılığı ile 14 gün süreyle evlerinden ya da ikamet ettikleri yerlerden ayrılmamaları yönünde ikaz edilmeleri, ayrıldığı tespit edilenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinin uygulanması, ikinci kontrolde de evlerinde ya da ikametlerinde olmadıkları tespit edilenlerin ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen sağlık kuruluşlarında en çok 14 gün süreyle gözlem altına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.

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