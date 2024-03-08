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Oto tamircide çıkan yangın 4 araca sıçradı

İHA İHA
08.03.2024 09:04
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Bursa’da oto tamirhanesinde bulunan iş yerinde yangın çıktı.

Oto tamircide çıkan yangın 4 araca sıçradı

Kısa sürede büyüyen alevler iş yeri önündeki 4 aracı küle çevirdi.
Yangın, merkez Yıldırım Otosansit 12. Blok’taki oto tamirhanesindeki iş yerinde meydana geldi. Hızla büyüyen alevler iş yeri önünde bulunan 4 araca da sıçradı. Yangını gören çevredekiler durum üzerine hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi alevleri yaklaşık 20 dakikada söndürebildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yeri ve araç adeta küle döndü. Polis, yangının çıkış nedenini öğrenmek için tahkikat başlatırken, alevlere teslim olan iş yeri ve araçlar kameraya yansıdı.

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