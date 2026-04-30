Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı! Türkiye'den sadece o il yer aldı

Resonance Consultancy tarafından hazırlanan World’s Best Cities 2026 raporu açıklandı. Dünyanın önde gelen şehirleri; yaşanabilirlik, sevilebilirlik ve ekonomik refah başlıklarında detaylı şekilde değerlendirildi.
Raporda 270’ten fazla şehir; hava kalitesi, sağlık hizmetleri, yürünebilirlik, gece hayatı, kültürel etkinlikler, müzeler, festivaller, ekonomik büyüklük ve yatırım potansiyeli gibi çok sayıda kriter üzerinden analiz edildi.
Değerlendirme sonucunda dünyanın en iyi 100 şehri belirlendi.
Londra, üst üste 11. kez listenin birinci sırasında yer aldı. Şehir; güçlü altyapısı, ulaşım ağı, kültürel çeşitliliği ve küresel ekonomiyle olan bağlantısıyla yine rakiplerini geride bıraktı.
Türkiye’den listeye giren tek şehir olan İstanbul, 20. sırada yer aldı.
Megakent; alışveriş, turizm, sosyal yaşam ve dijital görünürlük alanlarındaki güçlü performansıyla öne çıktı. Avrupa ile Asya’yı birleştiren stratejik konumu ve tarihi mirası da İstanbul’un sıralamadaki yerini güçlendiren faktörler arasında gösterildi.
Listenin ilk 20 sırası şöyle oluştu:
1.Londra
2.New York
3.Paris
4.Tokyo
5.Madrid
6.Singapur
7.Roma
8.Dubai
9.Berlin
10.Barselona
11.Sidney
12.Los Angeles
13.Seul
14.Amsterdam
15.Pekin
16.Şanghay
17.Toronto
18.São Paulo
19.Hong Kong
20.İstanbul
