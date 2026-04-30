Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı! Türkiye'den sadece o il yer aldı

Resonance Consultancy tarafından hazırlanan World’s Best Cities 2026 raporu açıklandı. Dünyanın önde gelen şehirleri; yaşanabilirlik, sevilebilirlik ve ekonomik refah başlıklarında detaylı şekilde değerlendirildi.

270’TEN FAZLA ŞEHİR MERCEK ALTINDA

Raporda 270’ten fazla şehir; hava kalitesi, sağlık hizmetleri, yürünebilirlik, gece hayatı, kültürel etkinlikler, müzeler, festivaller, ekonomik büyüklük ve yatırım potansiyeli gibi çok sayıda kriter üzerinden analiz edildi.

Değerlendirme sonucunda dünyanın en iyi 100 şehri belirlendi.

LONDRA YİNE ZİRVEDE

Londra, üst üste 11. kez listenin birinci sırasında yer aldı. Şehir; güçlü altyapısı, ulaşım ağı, kültürel çeşitliliği ve küresel ekonomiyle olan bağlantısıyla yine rakiplerini geride bıraktı.

İSTANBUL İLK 20’DE

Türkiye’den listeye giren tek şehir olan İstanbul, 20. sırada yer aldı.

Megakent; alışveriş, turizm, sosyal yaşam ve dijital görünürlük alanlarındaki güçlü performansıyla öne çıktı. Avrupa ile Asya’yı birleştiren stratejik konumu ve tarihi mirası da İstanbul’un sıralamadaki yerini güçlendiren faktörler arasında gösterildi.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 20 ŞEHRİ

Listenin ilk 20 sırası şöyle oluştu:

1.Londra

2.New York

3.Paris

4.Tokyo

5.Madrid

6.Singapur

7.Roma

8.Dubai

9.Berlin

10.Barselona

11.Sidney

12.Los Angeles

13.Seul

14.Amsterdam

15.Pekin

16.Şanghay

17.Toronto

18.São Paulo

19.Hong Kong

20.İstanbul