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Otobüs ile otomobil şoförü yolu paylaşamadı

23.08.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da otobüs ile otomobil şoförü arasında yaşanan yol tartışmasında yumruklar konuştu.

Otobüs ile otomobil şoförü yolu paylaşamadı

Bursa’da otobüs ile otomobil şoförü arasında yaşanan yol tartışmasında yumruklar konuştu. Yolcu ve vatandaşların araya girerek ayırdığı kavga saniye saniye kaydedildi.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Gümüşdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında yol tartışması yaşanan otobüs ve otomobil şoförü, uzun süre yan yana ilerledi. Laf tartışmasının büyümesi üzerine, otobüs şoförü otomobilin önüne kırarak aşağı indi.
Birbirleriyle yumruk yumruğa giren iki şoförü, vatandaşlar ve otobüsteki yolcular ayırdı. Yaşanan anlar ise saniye saniye vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Uzun süre trafiğe kapalı kalan yoldaki diğer araçlarda, tepkisini kornalara basarak gösterdi.

Otobüs ile otomobil şoförü yolu paylaşamadı

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