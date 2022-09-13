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  4. Otobüs-uçak-feribot-araç kiralama-otel rezervasyonları Obilet'te tek çatı altında

Otobüs-uçak-feribot-araç kiralama-otel rezervasyonları Obilet'te tek çatı altında

13.09.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Obilet.com CEO'su Yiğit Gürocak: -"Obilet olarak kullanıcılarımızın hem özel kampanyalarla hem de 7/24 kesintisiz müşteri destek hattımızla yanında yer almaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Obilet.com, otobüs, uçak, feribot biletlemesi olarak verdiği hizmetlerini araç kiralama ve otel rezervasyonu ile genişletiyor.

Obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, bu gelişmeyle birlikte kullanıcılar seyahat ve turizm sektörünün farklı alanlarındaki ürünlere Obilet web sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla tek çatı altından ulaşabilecek, iptal-iade-değişiklik taleplerini tek tıklamayla gerçekleştirebilecek.

Kullanıcılar, Obilet’in düzenlediği kampanyalardan da faydalanma imkânı bulacak ve geçmiş seyahat-konaklama işlemlerine tek yerden ulaşabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Obilet.com CEO'su Yiğit Gürocak, şunları kaydetti:

"Dünyada bu 5 hizmeti bir arada sunan çok az sayıdaki online seyahat-turizm platformundan biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Kullanıcılarımız artık yolculuklarında kara-deniz-hava yolları ile toplu ulaşım alternatiflerinin yanı sıra son yıllarda büyük gelişme gösteren araç kiralama hizmetlerine ve çok geniş otel konaklama seçeneklerine ayrı ayrı uygulamalar edinmelerine gerek kalmadan tek kanaldan ulaşabilecek. Biz de Obilet olarak kullanıcılarımızın hem özel kampanyalarla hem de 7/24 kesintisiz müşteri destek hattımızla yanında yer almaya devam edeceğiz."

- Araç kiralama işlemlerinde ilave komisyon yok

Obilet kanalları aracılığıyla araç kiralayan kullanıcılar Türkiye’nin dört bir yanındaki geniş firma ve araç seçenekleri arasından seçim yaparak, piyasadaki en uygun fiyatlarla ilave bir komisyon ödemeden faydalanabilecek.

​​​​​​​Kullanıcılar seyahat planlamalarının en önemli bileşenlerinden biri olan konaklama ihtiyaçlarını da artık Obilet kanalları aracılığıyla karşılayabilecek. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce otel seçeneğini kullanıcı dostu bir arayüzle kullanıcılarıyla buluşturan Obilet.com, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda daha kolay ve güvenilir şekilde karşılaştırma yapabilmesi için gelişmiş bir filtreleme ve değerlendirme sistemi de sunuyor.

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