Otobüsle Karabük'e gelen 12 kişiye ev izolasyonu

Otobüsle İstanbul'dan Karabük'e gelen 12 kişi ev izolasyonuna alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Karabük'e gelen yolcu otobüsündeki aynı aileden 3 kişi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ancak negatife döndüğünü belirtti.

Bunun üzerine 3 yolcu Eskipazar jandarma kontrol noktasında otobüsten indirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine Yenice ilçesindeki evlerine gönderildi.

Otobüsteki diğer 6 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin ise Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde filyasyon ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Otobüste bulunan toplam 12 kişi ev izolasyonuna alındı.

