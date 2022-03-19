Otobüste sancısı tutan hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğum yaptı

İstanbul'dan Yalova'ya otobüsle yolculuk yapan hamile kadın, sancılarının başlaması üzerine bir akaryakıt istasyonunda 112 Acil Sağlık ekibi yardımıyla doğum yaptı.

Yalova'nın Termal ilçesine gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan otobüsteki yolculardan H.Ş'nin (25) doğum sancıları başladı.

Sancıların artması üzerine otobüs şoförü Çiftlikköy ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinden akaryakıt istasyonuna 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Komuta Kontrol Merkezi Hekimi Dr. Enes Önerdir'in yönlendirilmesiyle sağlık ekibi tarafından yaptırılan doğumda H.Ş, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Sağlıkları iyi olan anne ile bebeği, kontrol amaçlı Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.Ş'nin ilk kez doğum yaptığı öğrenildi.



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