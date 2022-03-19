YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Otobüste sancısı tutan hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğum yaptı

Otobüste sancısı tutan hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğum yaptı

19.03.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otobüste sancısı tutan hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğum yaptı

İstanbul'dan Yalova'ya otobüsle yolculuk yapan hamile kadın, sancılarının başlaması üzerine bir akaryakıt istasyonunda 112 Acil Sağlık ekibi yardımıyla doğum yaptı.

Yalova'nın Termal ilçesine gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan otobüsteki yolculardan H.Ş'nin (25) doğum sancıları başladı.

Sancıların artması üzerine otobüs şoförü Çiftlikköy ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinden akaryakıt istasyonuna 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Komuta Kontrol Merkezi Hekimi Dr. Enes Önerdir'in yönlendirilmesiyle sağlık ekibi tarafından yaptırılan doğumda H.Ş, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Sağlıkları iyi olan anne ile bebeği, kontrol amaçlı Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.Ş'nin ilk kez doğum yaptığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlediği ileri sürülen baba tutuklandıGÜNCELLEME - Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlediği ileri sürülen baba tutuklandı
GÜNCELLEME - Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklamaGÜNCELLEME - Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama
Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden Konya Ovası'nda kar bereketi yaşanıyorTürkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden Konya Ovası'nda kar bereketi yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 19 Mart Cumartesi

İmsak
05:37
Sabah
07:02
Öğle
13:16
İkindi
16:39
Akşam
19:20
Yatsı
20:39
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevişme sahnesi itirafı olay oldu! “Erkeklerden ipucu alıyordu”

Sevişme sahnesi itirafı olay oldu! “Erkeklerden ipucu alıyordu”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.