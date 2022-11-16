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Otobüste yolculuk eden şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

16.11.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan denetimde, yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcunun üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ve 270 adet hap ele geçirildi.

Otobüste yolculuk eden şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerindeki trafik kontrol noktasında yapılan narkotik denetimlerde, şehirler arası yolcu otobüsünde yolculuk eden A.Y.’nin (28) üzerinde yapılan aramada, 196 gram uyuşturucu madde ve 8’i ekstazi 270 adet adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Diğer bir araçta da yapılan denetimde, H.Y. (20) ile B.H.E. (22) üzerinde 560 adet sentetik ecza hapı bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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