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Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi

İHA İHA
03.07.2024 10:49
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Romanya’dan yola çıkan ve Edirne Kapıkule’den Türkiye’ye gelmek isteyen bir otobüste arama yapan Bulgaristan gümrük görevlileri, yaklaşık 20 milyon lira değerinde 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirdi.

Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi

Romanya’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giden Türk plakalı bir otobüs, Kaptan Andreevo sınır kapısında durduruldu. Yedek şoförü, hostesi ve 9 yolcusu bulunan Türk vatandaşının kullandığı otobüs, "Risk analizi" yöntemine göre x-ray dahil olmak üzere detaylı gümrük muayenesi için seçildi.

Sürücünün dinlenme yatağı çevresinde olağan dışı yoğunluklar fark eden Bulgar gümrükçüler, sonraki fiziksel kontrol sırasında, farklı değerdeki euro ve dolar banknotlarını içeren paketlerin saklandığı, özel olarak inşa edilmiş iki önbellek tespit etti. Yapılan aramada toplamda, beyan edilmemiş 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi.

Express


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