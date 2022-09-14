Otokar, yaklaşık 14 milyon avro tutarında ihracat sözleşmesi imzaladı

İSTANBUL (AA) - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, Çekya'da faaliyet gösteren Dopravní Společnost Ústeckého Kraje (Usti Bölgesi Taşımacılık Şirketi) ile yaklaşık 14 milyon avro tutarında bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin Çekya'da faaliyet gösteren Dopravní Společnost Ústeckého Kraje ile 90 adet dizel yakıtlı Vectio otobüs teslimatını kapsayan yaklaşık 14 milyon avro tutarında bir ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Açılamada, ilgili teslimatların 2023 yılı ilk yarısında başlayarak 12 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

