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Otokar'ın elektrikli otobüsleri Almanya'da iki ayrı fuarda görülebilecek

20.09.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otokar'ın elektrikli otobüsleri Almanya'da iki ayrı fuarda görülebilecek

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, geleceğin şehirleri için tasarlayıp geliştirdiği yeni nesil elektrikli otobüslerini dünyanın en büyük ticari araç etkinliklerinde tanıtmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcı beklentilerine göre tasarlayıp ürettiği araçlar ile Türkiye'nin yanı sıra 50'den fazla ülkede toplu ulaşımda fark yaratan Otokar, Almanya'da düzenlenen iki ayrı fuarda yeni nesil elektrikli otobüsleriyle yer aldı.

Alternatif yakıtlı araçlar, akıllı şehirler ve güvenli ulaşım sistemleri gibi alanlarda birçok yeniliğe imza atan ve Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs üreticisi unvanına sahip olan Otokar'ın Avrupa'daki ilk durağı IAA Transportation oldu.

Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen organizasyonda ziyaretçiler Otokar'ın 18,75'lik elektrikli körüklü otobüsü e-KENT'i deneme imkanına sahip oluyor.

Yolcu sayısının yüksek olduğu metropoller için geliştirilen körüklü e-KENT, dünyanın en önemli ticari araç fuarlarından biri olan IAA'de Webasto iş birliği ile 6 gün boyunca salonlar arasında fuar ziyaretçilerini taşıyacak.

Otokar AR-GE Merkezi'nde geliştirilen körüklü e-KENT, 18,75 metrelik uzunluğuna rağmen yüksek manevra kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Tasarım çizgisiyle BIG SEE ödülünün de sahibi olan e-KENT, teknolojisi, güvenlik alanındaki yenilikçi çözümleriyle fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.

Yüksek yolcu kapasitesi, geniş iç hacim sunarken dört adet geniş ve metro tipi elektrikli kayar kapılar yolcuların araç içerisine hızlı iniş-binişlerine imkan sağlayan araç, 350, 490, 560 kWh gibi farklı batarya kapasite seçeneklerine sahip.

Otobüsün Li-ion NMC bataryaları, hızlı ve yavaş şarj özellikleriyle taşımacılığa çeviklik katıyor. Körüklü e-KENT farklı şarj opsiyonları sayesinde ister garajda ister pantograf tipi şarj özelliğiyle de yol güzergahında hızla şarj edilebiliyor.

- InnoTrans'ta Otokar farkı

Otokar'ın elektrikli otobüslerinin Almanya'daki diğer durağı ise taşımacılık fuarı InnoTrans oldu. Bu yıl 56 ülkeden 2 bin 770'ten fazla katılımcının yer aldığı 13. InnoTrans'ta Otokar, 12 metrelik elektrikli otobüsü e-KENT'i sergiliyor.

İtalya, İspanya, Romanya gibi pek çok farklı Avrupa ülkesinde farklı otobüs şirketleri ve belediyeler tarafından denenerek büyük beğeni kazanan çevre dostu e-KENT, şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yenilikçi, dikkatleri üzerinde toplayan tasarımının yanı sıra konforu, sahip olduğu teknolojiler ve güvenlik alanındaki yenilikçi çözümleriyle ön plana çıkan e-KENT sektörün en iddialı araçları arasında yer alıyor.

Tam şarjla topografya ve kullanım profiline bağlı olarak 300 kilometre üzerinde menzil sunabilen araç, geniş iç hacmi ile yolcular için daha iyi görüş ve konfor sunuyor.

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