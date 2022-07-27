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Otokoç Otomotiv ilk merkeziyetsiz metaverse yatırımını gerçekleştirdi

27.07.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otokoç Otomotiv, Decentraland'de satın aldığı Otokoç Metazone alanı üzerinde erişilebilir ve sürdürülebilir bir deneyim merkezini hayata geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Metaverse'de arsa satın alan Otokoç Otomotiv, erişilebilir ve sürdürülebilir bir deneyim merkezini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Otokoç Otomotiv’den yapılan açıklamaya göre, şirket, NFT, Metaverse ve DAO (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon/Decentralized Autonomous Organization) üzerinde projeler üretmek üzere yatırımlara başladı. Odağına insanı alan Otokoç Otomotiv, bu doğrultuda Decentraland’de satın aldığı Otokoç Metazone alanı üzerinde erişilebilir ve sürdürülebilir bir deneyim merkezini hayata geçiriyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, Otokoç Metazone yatırımı nedeniyle heyecan duyduklarını belirterek, "Son yıllarda teknolojide yaşanan hızlı gelişmeyle birlikte tüketicilerin imkanları, buna bağlı olarak da ihtiyaçları ve davranışları değişiyor. Bu durumda ihtiyaç ve beklentilerin yakından izlenerek yenilenmesi hatta 'yeniden yapılanması' önem kazandı. Biz de müşterilerimize en iyi hizmeti sağlamak için teknolojik trendleri takip ediyor ve uyguluyoruz. Metaverse'deki arsa yatırımımız bu doğrultuda attığımız son adımlardan biri. Markaların konfor alanlarından çıkmalarına olanak tanıyan Metaverse, daha esnek ve yeni iş modelleri geliştirmelerinin yanı sıra yaratıcı çözümlerle daha çok tüketiciye ulaşmalarının da önünü açıyor." ifadelerini kullandı.

-"Önemli ve sürdürülebilir bir deneyim merkezi olma işlevi üstlenecek"

Herkeste merak uyandıran Metaverse'ün birçok sektör için de deneyimini geliştirecek, markalara ve yaratıcı ekonomiye katkı sağlayacak farklı alanlar barındırdığını ve şirket olarak hem müşteri deneyimi adına hem de bu alanlara yönelik birçok planları olduğunu aktaran Kaynak, "Metaverse dünyası herkese farklı alanlardan erişim imkanı sağlayarak eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynuyor. Biz de Otokoç Otomotiv olarak bu alanda sektörümüze örnek olacak uygulamalara imza atan marka olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Otokoç Otomotiv’in Metaverse alanı Otokoç Metazone, tüm tüketicilere hizmet veren, son derece önemli ve sürdürülebilir bir deneyim merkezi olma işlevi üstlenecek." açıklamasında bulundu.

-"Mesleklerin cinsiyeti olmadığı bilincini benimsiyoruz"

Kaynak, bu konudaki ilk adımı bir süre önce Pazarlama Türkiye Zirvesi kapsamında düzenlenen "Metaverse’de Cam Tavanlar Yok" başlıklı etkinlik kapsamında kamuoyu ile paylaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Otokoç Otomotiv olarak mesleklerin cinsiyeti olmadığı bilincini benimsiyoruz. 'Cam Tavan Arabada Güzel' adını verdiğimiz projemizi de bu gerçeklerden yola çıkarak, cinsiyete dayalı yargılara ve hayatın her alanında yaşanan eşitsizlik sorununa dikkat çekmek amacıyla başlatmıştık. Kadınların metaverse dünyasında da daha eşitlikçi daha aktif rollerde olma bilincinin artırılması gerekliliğine inanıyoruz. Bu platformda da sesimizi duyurmaktan çok mutluyuz. Otokoç Metazone ile birlikte hem her alanda bir deneyim merkezini hayata geçirirken, kadınların önündeki görünen-görünmeyen engelleri kaldırmak ve farkındalığı artırmak için cam tavanları hep birlikte kırmaya devam edeceğimiz için gururluyuz."

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