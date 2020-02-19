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Otomobil 10 metreden beton zemine çakıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.02.2020 14:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da seyir halinde iken yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından düşen otomobildeki anne yaralanırken, küçük kızı ise kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza, merkez ilçe Süleymanpaşa’ya bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da seyir halinde iken yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından düşen otomobildeki anne yaralanırken, küçük kızı ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, merkez ilçe Süleymanpaşa’ya bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eylem K. isimli kadının idaresindeki 59 ED 292 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile bir sitenin çitlerini aşıp yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından aşağıya uçtu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler 10 metreden yere çakılan otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 3 yaşındaki kızı Zeynep K.’yi araçtan çıkarıldı. Otomobilin yere çakılması ile sürücü anne Eylem K. hafif şekilde yaralanırken, minik kızı kazayı yara alamdan kurtuldu. Sürücü Eylem K. olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, 10 metreden yere çakılan otomobil kurtarıcı yardımıyla çekildi.

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