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Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.07.2020 00:02 | Son Güncelleme

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Enver Çıra idaresindeki 02 BA 984 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Yeni Mahalle Koşu Parkı civarında refüjde bulunan ağaca çarptı.

Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Enver Çıra idaresindeki 02 BA 984 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Yeni Mahalle Koşu Parkı civarında refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü Çıra, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

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