YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

06.09.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da otomobilin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 25. kilometresi Yosunlu mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Şahin (36) idaresindeki 55 BAY 37 plakalı otomobil, önünde seyir eden Ümit Şahin’in kullandığı 60 RA 622 plakalı boş akaryakıt tankerine sol arka kısmından çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Şahin ile boşanmış olduğu eşi Sevinç Usta (33) ağır yaralandı. Mustafa Şahin Gazi Devlet Hastanesine, Sevinç Usta ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 1 çocuk annesi genç kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta Belediyesi İtfaiyesi’nden askeri personele arama ve kurtarma eğitimiIsparta Belediyesi İtfaiyesi’nden askeri personele arama ve kurtarma eğitimi
Didim’de pompalı tüfek ve 100 adet fişek ele geçirildiDidim’de pompalı tüfek ve 100 adet fişek ele geçirildi
Kayseri’de 1 ayda 424 aranan şahıs yakalandıKayseri’de 1 ayda 424 aranan şahıs yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 6 Eylül Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
05:58
Öğle
12:38
İkindi
16:16
Akşam
19:08
Yatsı
20:32

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Çarşamba

Alaçam eczanesi
Alacam
Sezer eczanesi
Carsamba
Dilmaç eczanesi
Ilkadim
Kardelen eczanesi
Canik
Hülya eczanesi
Terme
Taşkale eczanesi
Vezirkopru
Çatalçam eczanesi
Atakum
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Çılgın tanışma partisi! Konsept: Çıplak tokatlama...

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.