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Otomobil asfalt makinesine arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

06.09.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde otomobilin asfalt makinesine arkadan çarpması sonucu, 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Otomobil asfalt makinesine arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesinde bulunan karayolunda meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde bulunan H.İ. sevk ve idaresindeki 34 HH 8047 plakalı otomobil, asfalt makinesine arkadan çarptı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar Kahramanmaraş itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Sabiha İnan hayatını kaybederken, sürücü H.İ., diğer yolcular S.İ., N.İ., ve Ş.İ. yaralandı.

Otomobilin içerisinde bulunan 2 çocuğun ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.


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