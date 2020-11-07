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Otomobil bagajına bırakılan köpek yavrusu vatandaşları harekete geçirdi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 07.11.2020 13:17 | Son Güncelleme

Otomobil bagajına bırakılan köpek yavrusu vatandaşları harekete geçirdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir otomobilin bagajında bırakılan köpek yavrusu, vatandaşların ihbarı üzerine bulunduğu yerden çıkarıldı.

Karacaibrahim Mahallesi Çiftçiler Sokak'ta park halindeki bir otomobilin bagajından köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, otomobilin sürücüsü N.A'ya ulaştı.

Otomobilin yanına gelen N.A, 3 aylık köpeği arkadaşının Bulgaristan'dan getirdiğini, eve götürmek üzere otomobilinin bagajına bıraktığını söyledi.

Sahibi tarafından bagajdan çıkarılan köpeği çevredeki vatandaşlar bir süre sevdi.

Sürücü hakkında hazırlanan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Şube müdürlüğünde yapılacak değerlendirmenin ardından sürücüye ceza verilip verilmeyeceğinin belirleneceği öğrenildi.

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