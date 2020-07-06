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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.07.2020 15:41 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı.

Samsun’un Bafra İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet Günaydın idaresinde ki 55 NF 446 plakalı otomobil sürücüsü ikiztepe mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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