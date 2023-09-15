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Otomobil çalıp bir polisi de bıçakla yaralayan kişi yakalandı

15.09.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Mamak ilçesinde otomobil çalan ve kendisine müdahale eden bir polis memurunu bıçakla yaralayan kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre İ.K. dün sabah saatlerinde aracını park ettiği yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ö.D. ve O.A. isimli iki şüpheliyi tespit etti. Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan ekipler gittikleri adreste çalınan aracı park halinde buldu. Şüpheli Ö.D.’yi aracın direksiyonun altında kablolar ile uğraşırken gören ekipler yakalamak için yanına gitti. Bu sırada Ö.D. yakalanmamak için bir polis memurunu yanında bulunan bıçakla yaralayıp kaçtı. Dur ihtarına uymayan Ö.D. polis ekiplerini bıçakla kendisine ve çevredeki vatandaşlara zarar vermekle tehdit etti. Polis ekipleri Hocalı Caddesinde şahsı durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı. Biber gazı ile müdahalede bulunan polis memurunu bıçaklamaya çalışan Ö.D. çarşı ve mahalle bekçisi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri tarafından olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.D.’nin işlemleri tedavisinin ardından gerçekleştirilecek. Olayda bulunana araç ise sahibine teslim edildi.

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