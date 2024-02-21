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Otomobil faresi polisten kaçamadı

İHA İHA
21.02.2024 14:38 | Son Güncelleme:
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Kırşehir’de, otomobillerden hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Otomobil faresi polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, Aşıkpaşa Mahallesi’nde bir otomobilin içinde bulunan eşya ve ses sisteminin çalındığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Mahallede bulunan güvenlik kameraları görüntülerini ve bölgede bulunan şüpheli şahısları incelemeye alan polis, şüphelinin Ö.O. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Ö.O., çalınan eşyalarla birlikte evinde yakalandı.
Bulunan materyaller ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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