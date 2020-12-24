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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

MUĞLA HABERLERİ  | 24.12.2020 21:11 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobile çarpışan motosiklet sürücüsü kadın hastanede hayatını kaybetti.Kaza; Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobile çarpışan motosiklet sürücüsü kadın hastanede hayatını kaybetti.
Kaza; Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kader Çiftçi (35) idaresindeki 48 JY 991 plakalı motosiklet, Eşref Ç. yönetimindeki 48 EL 144 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet yol kenarında park halindeki başka araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haberi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Çiftçi, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Eşref Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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