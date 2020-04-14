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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 14.04.2020 05:38 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Fatsa-Kumru karayolu Karamolla Virajı mevkiinde meydana geldi.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Fatsa-Kumru karayolu Karamolla Virajı mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye sevk ettiler. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık 20 dakika tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

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