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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.03.2020 15:33 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çabuker idaresindeki 02 AP 800 plakalı otomobil ile Muhammed Pirinç idaresindeki 02 AJ 209 plakalı motosikletle, Adıyaman Adliyesi yakınlarında çarpıştı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çabuker idaresindeki 02 AP 800 plakalı otomobil ile Muhammed Pirinç idaresindeki 02 AJ 209 plakalı motosikletle, Adıyaman Adliyesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Pirinç yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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