Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Çayırova Emek Mahallesi Fikri Altıokka Caddesi üzerinde meydana geldi. Navigasyana bakan B.B. idaresindeki 06 FK 4433 plakalı otomobil, önünde fren yapan 41 P 6021 plakalı servis minibüsünü fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü B.B. otomobilden kendi imkanları ile çıkarken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı sürücü ambulans ile özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

