YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Otomobil ile treyler çarpıştı

Otomobil ile treyler çarpıştı

01.12.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde otomobil taşıyan iki katlı treyler, otomobille çarpıştı.

Otomobil ile treyler çarpıştı

Treylerin karşı yola geçtiği kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Hasan S. idaresindeki 34 HU 3530 plakalı çoğunluğu Peugeot olan 8 otomobili taşıyan iki katlı treyler ile Murat E. idaresindeki 06 DCS 856 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 60. kilometresi Sandıklı Zahire Pazarı yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolda ters dönerken, treyler ise karşı yöndeki yola geçti. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil taşıyan treyler ve otomobilde hasar meydana geldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandıKamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Malatya’da meyve fidanı atağıMalatya’da meyve fidanı atağı
Balıkesir’de develer için havut hayrı yapıldıBalıkesir’de develer için havut hayrı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Sandıklı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 1 Aralık Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:50
Öğle
12:52
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:06
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Kurban değil zengin oldu

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Kurban değil zengin oldu

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.