Otomobil ile treyler çarpıştı

Treylerin karşı yola geçtiği kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Hasan S. idaresindeki 34 HU 3530 plakalı çoğunluğu Peugeot olan 8 otomobili taşıyan iki katlı treyler ile Murat E. idaresindeki 06 DCS 856 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 60. kilometresi Sandıklı Zahire Pazarı yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolda ters dönerken, treyler ise karşı yöndeki yola geçti. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil taşıyan treyler ve otomobilde hasar meydana geldi.



