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  4. Otomobil menfez inşaatına uçtu

Otomobil menfez inşaatına uçtu

ÇORUM HABERLERİ  | 30.12.2019 20:27 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobil menfez inşaatına uçtu.Kaza, Kargı-İstanbul karayolunda meydana geldi.

Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobil menfez inşaatına uçtu.
Kaza, Kargı-İstanbul karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden İstanbul istikametine seyreden Ö.B. yönetimindeki otomobil, Yeşilköy yakınlarında yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan alana girdi. Sürücü yol üzerinde yapılan menfez çalışmasını fark edemeyince araç menfez çukuruna düştü. Kazadan sürücü Ö.B. yara alamadan kurtulurken, otomobil düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkartılabildi.

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