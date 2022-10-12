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Otomobil sporlarında Extrem Kupası'nın ikinci ayağı Bursa'da düzenlenecek

12.10.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil sporlarında Extrem Kupası'nın ikinci ayağı Bursa'da düzenlenecek

Edip Yaşar Kurtoğlu anısına düzenlenen Extreme Kupası'nın ikinci ayağı 14-16 Ekim tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından düzenlenecek organizasyonda kamp ve offroad sevenler Mustafakemalpaşa ilçesinde bir araya gelecek.

Suuçtu Şelalesi'ne 4 kilometre uzaklıkta 14 Ekim Cuma günü kurulacak kamp alanında buluşacak offroad sevenler, 2 gün boyunca Türkiye’nin en güçlü arazi araçlarının, zorlu engeller ve birbirleriyle olan mücadelesine tanık olacak.

Mustafakemalpaşa Belediyesinin katkılarıyla organize edilen yarış, 15 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te start alacak. İlk gün bir, pazar günü iki ayrı etap olmak üzere toplam üç ayrı etabın geçileceği organizasyon 16 Ekim Pazar günü saat 18.15'teki ödül töreniyle son bulacak.

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Otomobil offroad tosfed

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