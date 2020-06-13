YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 13.06.2020 18:21 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu.Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Aydoğan Köyü yakınlarında meydana geldi.

Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Aydoğan Köyü yakınlarında meydana geldi. Canan Kaplan yönetimindeki 60 EE 828 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Meydan gelen kazada sürücü yalandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle unutkanlık görülmedi

Böyle unutkanlık görülmedi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Başkan Ceyhun: "50 milyon dolarlık yatırım hayırlı olsun"

Başkan Ceyhun: "50 milyon dolarlık yatırım hayırlı olsun"

Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta’ya koştu

Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta’ya koştu

Sakar rampasında kaza: 6 yaralı

Sakar rampasında kaza: 6 yaralı

İnşaat ipiyle voleybol oynayan çocuklara jest

İnşaat ipiyle voleybol oynayan çocuklara jest

Çorum Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:04
Sabah
05:02
Öğle
12:45
İkindi
16:44
Akşam
20:19
Yatsı
22:08

Çorum Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Kule Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağlar Eczanesi
Sungurlu
Büyük Ecz. Eczanesi
Kargi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Vali Çiftçi, Savcı’nın son isteğini yerine getirdi

Vali Çiftçi, Savcı’nın son isteğini yerine getirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Osmancık’ta Patlama

Osmancık’ta Patlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.