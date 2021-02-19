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Otomobil takla attı: 3 Yaralı

19.02.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Otomobil takla attı: 3 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Ahmet Culfa idaresindeki 06 BSS 198 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.Karayolunun 20.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Ahmet Culfa idaresindeki 06 BSS 198 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.
Karayolunun 20. Kilometresinde meydana gelen kazada sürücü ile birlikte Yasemin ve Ömer Mirza Culfa yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil takla attı: 3 Yaralı

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