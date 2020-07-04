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Otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.07.2020 18:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, otomobil ile tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Zekai Örük’ün (51) yönetimindeki 26 NN 629 plakalı otomobil, Gediz - Kütahya kara yolu Eski Gediz Kavşağı yakınlarında Ali Y.’nin idaresindeki 26 LE 900 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada sürücü ile eşi Fadime (49) ve kızı Esma Örük (15) yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servisi ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, otomobil ile tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zekai Örük’ün (51) yönetimindeki 26 NN 629 plakalı otomobil, Gediz - Kütahya kara yolu Eski Gediz Kavşağı yakınlarında Ali Y.’nin idaresindeki 26 LE 900 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada sürücü ile eşi Fadime (49) ve kızı Esma Örük (15) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servisi ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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