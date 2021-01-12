YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

12.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Aşkım Ç., idaresindeki 02 ABE 818 plakalı Renault marka otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Buse B’ye çarptı.

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Aşkım Ç., idaresindeki 02 ABE 818 plakalı Renault marka otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Buse B’ye çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Buse B., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:40
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Güleş Eczanesi
Merkez
Selda Eczanesi
Merkez
Yenizeynep Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Lokman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Model bahçede badem fidanları toprakla buluşturuldu

Model bahçede badem fidanları toprakla buluşturuldu

Şüpheli şahıslarda silahlar ele geçirildi

Şüpheli şahıslarda silahlar ele geçirildi

Adıyaman'da 32 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 32 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kuyumculuğu bırakıp solucan gübresi üreticisi oldu

Kuyumculuğu bırakıp solucan gübresi üreticisi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.